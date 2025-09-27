Terapia ocupacional con perros a través de los juegos
Cotoga organiza una actividad en Pontevedra en el marco de la feria Pontesán
Pontevedra
El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupaciones de Galicia, Cotoga, organizó este sábado una sesión de terapia con perros en el marco de la feria Pontesán. Leo, Cleo y Yin interactuaron en la Avenida de Montero Ríos con niños, adultos y personas con discapacidad de la mano de Daniel Ramos y Mirian Vizcaíno, de Increscento.
Desde Cotoga recuerdan que la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que se encarga de promover la salud, el bienestar y el funcionamiento a través de la implicación activa de las personas en ocupaciones. Los terapeutas ocupacionales pueden restaurar, mantener o desarrollar habilidades de la persona, analizar y adaptar las actividades o modificar el entorno.
