Sanxenxo ofrece sesiones de bienestar a cuidadores de personas dependientes
El Concello de Sanxenxo activa el programa «Coidándote para coidar», un plan gratuito que la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, dirigida por Paz Lago, puso en marcha el año pasado para personas que cuidan a dependientes. “Queremos coidar de quen coida e ser un soporte emocional e de axuda para todos eles”, explica Paz Lago.
Los objetivos del programa son proporcionar apoyo y habilidades prácticas y emocionales para personas cuidadoras informales y personas mayores en situación de dependencia; crear una red de apoyo de personas cuidadoras y fomentar hábitos saludables que ayuden a afrontar la tarea de cuidar con mayor fortaleza emocional y a saber pedir ayuda, así como atender sin comprometer su salud.
En esta segunda edición el programa se refuerza con dos grupos. Uno de continuidad al del año pasado en el que se realizarán terapias de grupo y autocuidado emocional, así como risoterapia y técnicas de relajación, de 10.30 y 12.00 horas en la Casa de Cultura de Adina. La actividad dará comienzo el 29 de octubre y constará de 10 sesiones.
Otro grupo, se dedicará a personas nuevas en el programa, con 16 sesiones repartidas en 5 bloques: Autocuidado emocional, información jurídica y recursos sociales, información médica sobre enfermedades que originan cuidados, adaptación del hogar a las personas dependientes y risoterapia y técnicas de relajación. Las sesiones serán por la tarde, de 17.30 a 19.00 horas en la Casa de Cultura de Adina y darán comienzo el 28 de octubre.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales también se trabaja en un nuevo programa especial pensado para los cuidadores de personas con alzheimer o demencia.
