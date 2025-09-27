San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»

Marín vive hoy el San Migheleiro, una semana antes de la Danza de Espadas de san Miguel del próximo día 5. Se trata de una «fiesta diurna» con especial protagonismo de bares y restaurantes del municipio en la que el Concello ha limitado la música hasta la una de la madrugada tras negociar con los implicados, al menos una quincena de locales.

Con el típico sombrero y la camiseta a rayas, los asistentes podrán disfrutar de música desde primera hora de la mañana y bares abiertos todo el día. Entre las normas que se fijaron para esta edición, se estableció la obligación de no servir bebidas ni amenizar con música más allá de la una de la madrugada. El Concello autoriza por zonas y con limitación horaria la música en la calle. Esta decisión responde a diversas peticiones de la hostelería. De esta forma, se autorizan cuatro horas en conjunto para los bares de una misma zona y tres para aquellos que se encuentren más aislados, pero entre las 15.00 y las 17.00 horas, no habrá música.

«Tradicionalmente, lo bonito del San Migheleiro siempre fue disfrutar durante todo el día, desde la mañana y durante toda la tarde, y consumir en nuestros bares, por eso creemos que limitar a la una de la madrugada fomenta ese ocio diurno», afirmó la alcaldesa, María Ramallo.

En caso habilitar puestos de comida en el exterior, los locales, además de notificarlo con antelación, deben tener en cuenta que estará prohibido hacer fuego bajo toldos, instalaciones eléctricas o elementos susceptibles de arder. Cada establecimiento será responsable de dejar baldeada, barrida y recogida a zona que ocupe.

El Concello pone dos charangas y una batucada desde las 11.30 a las 15.00 horas.