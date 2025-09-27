El restaurante del Museo cierra temporalmente al finalizar la concesión

El restaurante Ultramar, ubicado en los bajos del Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra, cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre, al vencer la concesión administrativa que desde 2015 gestiona la empresa Pepe Vieira SL. Así lo apuntó ayer el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, que explicó por ley, no es posible prorrogarla nuevamente puesto que en 2020, el contrato ya fue ampliado por cinco años, con una primera prórroga que vencía en abril de 2025. Sin embargo, se otorgó una extensión excepcional de tres meses para evitar el cierre del local durante la celebración de la Bienal de Arte, que concluye el martes, el mismo día en el que finaliza esa extensión. La intención de la Diputación, que destacó el éxito de este local desde su apertura hace una década, es «tramitar una nueva concesión lo antes posible».