Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación

El PSOE pontevedrés cerró este sábado el ciclo de renovación de todos los órganos del partido con la constitución del Comité Provincial, máximo órgano entre congresos, y en el que están representadas todas las agrupaciones socialistas de la provincia.

En un ambiente de absoluta unidad, explican en la formación política, que refrendó el liderato de David Regades «que afronta su tercera etapa como secretario xeral» y que será el encargado de volver a pisar el acelerador para las elecciones municipales de 2027 «con el claro objetivo de reforzar la hegemonía en las Alcaldías y de volver a recupear la Diputación para ponerla al servicio de esta provincia».

Tras agradecer el honor de ser secretario xeral desde el año 2017 y de haber sido elegido tres veces, David Regades «puso en valor el nivel de unidad y diálogo alcanzado, que es mérito de todos, y el trabajo que hemos hecho en clave de provincia y que nos hace sentir mucho orgullo de la imagen del socialismo ante la ciudadanía».

El secretario general subrayó que en esta nueva etapa insistirá en «más diálogo, más acuerdos y más consenso», y llamó al trabajo colecivo para un objetivo común en las elecciones de 2027: «Mejorar aún más los resultados de 2019 cuando logramos 19 alcaldías. y volver a poner la Diputación del servicio de la gente, pues ahora funciona de forma partidista como una sucursal de la Xunta y que sobrevive únicamente con los proyectos que dejó el PSOE cuando gobernó».

En este sentido, David Regades expresó su optimismo porque, dijo, «la gente nos quiere votar y tenermos que trabajar para que lo haga; tenemos proyectos en cada uno de los municipios, seguimos siendo el partido que gobierna más gente y que sabe que puede confiar en nosotros; vamos a mejora sustancialmente y eso lo saben el PP y el BNG», añadió.

El secretario xeral también aplaudió y mostró su orgullo «por estar en el lado correcto de la historia sin escapar de los debates qe preocupan a la gente como es el genocidio en Palestina frente al que la gente de esta provincia está participando de forma activa».

Asimismo se mostró esperanzado por las «buenas expectativas económicas del país, con un gobierno en España, el más social de la Democracia y que más medidas puso en marcha para mejorar la vida de la gente».

En su intervención, Regades exhortó al partido a seguir trabajando, «más si cabe», para articular una alternativa solvente al PP en la Xunta. Y lamentó la carenia de un proyecto serio del Partido Popular para Galicia «que hasta ahora nadie conoce», criticando a la vez «la política de confrontación permanente de los conservadores con el Gobiernode España, olvidándose de la lealtad institucional y de las necesidades de la gente que está harta de ruido». Las carencias en emergencias, los incendios, losdatos del Consello de Contas, o la crisis del SAF conforman otra parte del discurso del socialista.