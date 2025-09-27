Reforzo da labor de desbroce e prevención de incendios
REDACCIÓN
Marín
O Concello de Marín ten contratadas a cinco persoas a través do programa APROL Rural 2025, da Xunta de Galicia, que realizan labores de mantemento, limpeza, desbroces e prevención de incendios. Nestas últimas semanas, fortaleceron a algunhas brigadas municipais, actuando en zonas como Pedreiras, Carballal, no entorno dos colexios cando foi o inicio de curso. Desde o Concello, defenden a importancia deste programa, tanto pola inserción laboral que fomenta, aumentando as posibilidades de empregabilidade.
