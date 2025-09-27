El Puerto acude a las placas fotovoltaicas en la lonja para generar energía

La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación las obras del proyecto de «Mejora de la sostenibilidad en los muelles de pesca y la lonja del puerto de Marín: instalación de autoconsumo fotovoltaico». Se trata de una actuación de cerca de 900.000 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). El puerto continúa así ejecutando fondos europeos para realizar importantes inversiones de mejora en las instalaciones del sector pesquero, como la nueva cubierta de la lonja o la renovación de pilares articulados.

En este nuevo proyecto, se prevé la implantación de una instalación fotovoltaica en la cubierta de la lonja para generación de energía eléctrica. Con ello se pretende obtener una considerable mejora de la eficiencia energética y autoconsumo, reduciendo además las emisiones atmosféricas.

Este proyecto se suma a otras obrsa ya en marcha para modernizar la lonja, como a renovación de los pilare sinterioers, ya finalizado, y el cambio de la cubierta, en proceso de ejecución.