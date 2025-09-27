Primeros pasos en el expediente de ruina del edificio que ardió en Riestra

El Concello de Pontevedra ha iniciado el expediente de declaración de ruina del edificio que ardió en la calle Riestra el pasado mes de julio. Los propietarios solicitaron una ampliación del plazo de un mes que se les fijó desde el gobierno local para presentar una memoria para medidas urgentes previa ante cualquier tipo de actuación.

Y es que el primer paso es acometer las medidas necesarias para evitar desprendimientos ni cualquier otro evento que ponga en riesgo el paso por la vía pública.

«Paralelamente a esto está el expediente de ruina. Lo que hicimos hasta ahora incoar es el expediente de ruina, no está declarada aún», explica a FARO el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña. Esto quiere decir que hay un plazo para alegar.

En cualquier caso, lo que implica la declaración de ruina es la demolición, «sí o sí».

Así, la propiedad deberá, además, presentar un proyecto de demolición, solicitar la licencia en el Concello y una vez licenciado, ejecutarlo.

«Este expediente de demolición tiene que ir solo o acompañado, paralelamente, de un proyecto de edificación», añade Oubiña.

Este último no sería el primer caso que recibiría el Concello de Pontevedra, «pero no por ruina, sino por reconstrucción».

En todo caso, se trata de un solar que, por ubicación, tiene un gran atractivo y valor a nivel urbanístico.

Eso sí, cualquier construcción nueva debe hacerse acogiéndose al plan urbanístico municipal en vigor.

Camino de tres meses

Hay que recordar que el edificio ardió en la madrugada del 8 de julio pasado. El incendio obligó a desalojar a una veintena de personas resultaron afectados tres bajos comerciales: la panadería y cafetería Meu, una de las boutiques de Milagros Molero y un almacén de la Óptica Martínez.

Durante las semanas siguientes al incendio la calle Riestra fue cortada al tráfico, con las consecuentes molestias para los vecinos y viandantes habituales que la utilizan en sus trayectos diarios. A día de hoy, desde el exterior se puede ver parte del interior de las viviendas, en una de las cuales se originó el fuego, totalmente destruidas, ya que se llevaron a cabo trabajos de emergencia en el interior para evitar peligros en la vía pública. Estas labores fueron contratadas con urgencia por el Concello, por un importe de 30.250 euros y un plazo inicial de tres días, que se alargó hasta las dos semanas; costó finalmente 43.000 euros.

Para los pontevedreses es inevitable comparar este incendio con el que sufrió el edificio de los Soportales donde estaba la tienda de telas «La Moda Ideal», que también quedó consumido por las llamas. Fue en febrero de 2026.

A día de hoy, el solar está totalmente abandonado y no se llevó a cabo más actuación que la de retirar elementos en riesgo. Nunca se llegó a rehabilitar el edificio.