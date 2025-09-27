Para presumir de ciudad saludable
La defensa de una sanidad pública, universal y de calidad marcó ayer el inicio de PonteSan. Una reivindicación en la que coincidieron durante la inauguración, con focos complementarios, la presidenta de CEDDD-Galicia, María Jesús Monterde; el gerente del área sanitaria José Flores; el científico y director de la Fundación Gallega de Medicina Genética, Anxo Carracedo y elalcalde.
N. D.
Pontevedra presume desde hace años de «ciudad sana» y así se pone de manifiesto en la Feira da Saúde PonteSan, abierta ayer y en la que el alcalde, Miguel Fernández Lores, como anfitrión, agradeció el trabajo del extenso tejido socio-sanitario pontevedrés y gallego (asociaciones de discapacidad/diversidad, de pacientes…) que son la razón de ser de la feria y «cumplen una función de atención y acompañamiento a la que, a veces, no llegan las administraciones» . Médico de profesión, Lores subrayó que «uno de mis empeños como alcalde es que todos vivamos mejor, en una ciudad saludable». En este marco recordó dos de los reconocimientos internacionales de Pontevedra: El premio ONU-Hábitat por se una ciudad pensada para las personas y Premio Bloomberg a la excelencia por su diseño urbano saludable.
«Cuidar el medio ambiente urbano es cuidar las personas», subrayó. Justo antes el genetista Ángel Carracedo reivindicaba los tres pilares que construyen un mundo mejor: justicia, sanidad y educación. «La sanidad es un derecho equitativo y que no puede ir atrás, hay que pensar en el futuro de la sanidad pública», señaló.
Por su parte José Flores, gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, destacó «mi intención clara de mejorar la sanidad pública, donde estén los mejores profesionales» María Jesús Monterde, presidenta de CEDDD-Galicia, que hizo de maestra de ceremonias en la inauguración, agradeció el compromiso del Concello, la Consellería de Sanidade con PonteSan, las asociaciones, clubes y colegios profesionales que hacen posible la feria e inició el turno de declaraciones a favor de la sanidad pública, además de reivindicar inversiones en ciencia e investigación y en la detección precoz.
Finalizada la inauguración Carracedo abrió el programa de charlas con el tema «Xenética dos trastornos psiquiátricos», dando comienzo a dos jornadas en las que la parte expositiva se conjuga con un extenso programa de actividades lúdico-formativas y deportivas, relatorios, debates y presentaciones.
La VI Feira de Saúde e Benestar de Pontevedra se cierra hoy, a las 20.00 horas, con la entrega del Premio PonteSan al empresario Arturo Ramírez (director de Construcciones Ramírez) por su compromiso solidario y colaboración callada con distintas asociaciones socio-sanitarias. En agradecimiento a su labor recibirá un árbol autóctono y un diploma. Más de cuarenta asociaciones socio-sanitarias, colegios profesionales y clubes deportivos hacen posible este certamen.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres