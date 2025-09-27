Para presumir de ciudad saludable

Pontevedra presume desde hace años de «ciudad sana» y así se pone de manifiesto en la Feira da Saúde PonteSan, abierta ayer y en la que el alcalde, Miguel Fernández Lores, como anfitrión, agradeció el trabajo del extenso tejido socio-sanitario pontevedrés y gallego (asociaciones de discapacidad/diversidad, de pacientes…) que son la razón de ser de la feria y «cumplen una función de atención y acompañamiento a la que, a veces, no llegan las administraciones» . Médico de profesión, Lores subrayó que «uno de mis empeños como alcalde es que todos vivamos mejor, en una ciudad saludable». En este marco recordó dos de los reconocimientos internacionales de Pontevedra: El premio ONU-Hábitat por se una ciudad pensada para las personas y Premio Bloomberg a la excelencia por su diseño urbano saludable.

Ángel Carracedo intervino en el certamen. | G. S.

«Cuidar el medio ambiente urbano es cuidar las personas», subrayó. Justo antes el genetista Ángel Carracedo reivindicaba los tres pilares que construyen un mundo mejor: justicia, sanidad y educación. «La sanidad es un derecho equitativo y que no puede ir atrás, hay que pensar en el futuro de la sanidad pública», señaló.

PonteSan finaliza hoy sábado. | G. Santos

Por su parte José Flores, gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, destacó «mi intención clara de mejorar la sanidad pública, donde estén los mejores profesionales» María Jesús Monterde, presidenta de CEDDD-Galicia, que hizo de maestra de ceremonias en la inauguración, agradeció el compromiso del Concello, la Consellería de Sanidade con PonteSan, las asociaciones, clubes y colegios profesionales que hacen posible la feria e inició el turno de declaraciones a favor de la sanidad pública, además de reivindicar inversiones en ciencia e investigación y en la detección precoz.

Finalizada la inauguración Carracedo abrió el programa de charlas con el tema «Xenética dos trastornos psiquiátricos», dando comienzo a dos jornadas en las que la parte expositiva se conjuga con un extenso programa de actividades lúdico-formativas y deportivas, relatorios, debates y presentaciones.

La VI Feira de Saúde e Benestar de Pontevedra se cierra hoy, a las 20.00 horas, con la entrega del Premio PonteSan al empresario Arturo Ramírez (director de Construcciones Ramírez) por su compromiso solidario y colaboración callada con distintas asociaciones socio-sanitarias. En agradecimiento a su labor recibirá un árbol autóctono y un diploma. Más de cuarenta asociaciones socio-sanitarias, colegios profesionales y clubes deportivos hacen posible este certamen.