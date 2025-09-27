El pabellón de Nantes, epicentro del ajedrez con el torneo Masters

El ajedrez vuelve a ocupar un lugar protagonista en el panorama deportivo del municipio con la celebración del Torneo Sub-2200 Masters de Sanxenxo, que se celebra este fin de semana en el pabellón de Nantes. Esta competición reunirá a jugadores procedentes de Galicia, diferentes comunidades autónomas y Portugal.

El torneo, reservado a deportistas con un Elo inferior a 2200, se ha consolidado como una de las competiciones más atractivas del calendario ajedrecístico del noroeste peninsular. Con 2.200 euros en premios y un diseño técnico pensado para potenciar la calidad de juego, el evento se desarrollará en Sanxenxo, como municipio que continúa apostando por el ajedrez como motor cultural y deportivo.

La organización corre a cargo del Club Xadrez Cum Laude Sanxenxo, que imparte clases en centros escolares y ofrece formación a personas de todas las edades, fomentando el pensamiento estratégico, la concentración y los valores del deporte mental.

Al frente del proyecto está José Manuel Prol Lusquiños, entrenador, monitor nacional y organizador del torneo, quien además ejerce como docente de ajedrez en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su labor ha sido clave en la profesionalización de esta cita y en la promoción del ajedrez como herramienta formativa y social. La ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el domingo 28 por la tarde, con la presencia de representantes institucionales y público aficionado.