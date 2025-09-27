El pabellón de Nantes, epicentro del ajedrez con el torneo Masters
Acuden jugadores e España y Portugal
El ajedrez vuelve a ocupar un lugar protagonista en el panorama deportivo del municipio con la celebración del Torneo Sub-2200 Masters de Sanxenxo, que se celebra este fin de semana en el pabellón de Nantes. Esta competición reunirá a jugadores procedentes de Galicia, diferentes comunidades autónomas y Portugal.
El torneo, reservado a deportistas con un Elo inferior a 2200, se ha consolidado como una de las competiciones más atractivas del calendario ajedrecístico del noroeste peninsular. Con 2.200 euros en premios y un diseño técnico pensado para potenciar la calidad de juego, el evento se desarrollará en Sanxenxo, como municipio que continúa apostando por el ajedrez como motor cultural y deportivo.
La organización corre a cargo del Club Xadrez Cum Laude Sanxenxo, que imparte clases en centros escolares y ofrece formación a personas de todas las edades, fomentando el pensamiento estratégico, la concentración y los valores del deporte mental.
Al frente del proyecto está José Manuel Prol Lusquiños, entrenador, monitor nacional y organizador del torneo, quien además ejerce como docente de ajedrez en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su labor ha sido clave en la profesionalización de esta cita y en la promoción del ajedrez como herramienta formativa y social. La ceremonia de clausura y entrega de premios se celebrará el domingo 28 por la tarde, con la presencia de representantes institucionales y público aficionado.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres