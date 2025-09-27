Organizan hoy en la Sala Nauta revisiones médicas gratuitas

El Concello de Sanxenxo inició ayer en colaboración con la Sociedade Galega de Hipertensión el Programa de Educación Sanitaria con una Conferencia sobre Estilo de Vida Cardiosaludable impartida por el médico especialista en Medicina Interna, Carlos Názara. Por la tarde hubo un Taller Práctico para Desarrollo de Hábitos Saludables. Hoy sábado, día de la Hipertensión y Riesgo vascular, se ofrece en la Sala Nauta a la población una revisión gratuita, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas, en la que se medirá la presión arterial, perímetro abdominal, peso y determinaciones de glucosa y colesterol. Cada persona se llevará un informe con los resultados y las recomendaciones médicas.