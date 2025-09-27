Novas lecturas públicas do obradoiro internacional de tradución poética
REDACCIÓN
Pontevedra
Do 29 de setembro ao 4 de outubro, o arquipélago de San Simón volve ser sede da poesía coa XIV edición do Obradoiro Internacional de Tradución Poética «Con barqueira e remador», coordinado por Yolanda Castaño. Participarán nesta XIV edición seis voces de procedencias e percorridos moi diversos dende o Sueste Asiático aos países celtas pasando por Europa do Leste, dende o idioma dun país en guerra ata o que loita por non desaparecer. Todos este ano escoltados pola viguesa Oriana Méndez: poeta, tradutora e docente que exerce como anfitrioa lingüística e literaria desta edición, encargada de preparar as versións ao galego e de acompañar o diálogo entre linguas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres