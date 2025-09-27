Novas lecturas públicas do obradoiro internacional de tradución poética

Do 29 de setembro ao 4 de outubro, o arquipélago de San Simón volve ser sede da poesía coa XIV edición do Obradoiro Internacional de Tradución Poética «Con barqueira e remador», coordinado por Yolanda Castaño. Participarán nesta XIV edición seis voces de procedencias e percorridos moi diversos dende o Sueste Asiático aos países celtas pasando por Europa do Leste, dende o idioma dun país en guerra ata o que loita por non desaparecer. Todos este ano escoltados pola viguesa Oriana Méndez: poeta, tradutora e docente que exerce como anfitrioa lingüística e literaria desta edición, encargada de preparar as versións ao galego e de acompañar o diálogo entre linguas.