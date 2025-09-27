«Merienda de fin de verano» de los usuarios del Centro de Día

La alcaldesa, María Ramallo, y la concejala de Benestar Social, Marián Sanmartín, se acercaron ayer hasta el merendero de la Playa de Portocelo, donde las personas usuarias del Centro de Día celebraron, con el equipo del centro y sus familias, una «merienda» de fin del verano. Aprovecharon el buen tiempo y las vistas para picar algo, escuchar música de su época y hablar y hacer vida en conjunto, rompiendo la rutina y tratando de disfrutar de los entornos naturales de nuestra villa. La alcaldesa compartió un rato con ellos y felicitó al equipo del centro por tener iniciativas de este tipo, que son fundamentales para el cuidado de las personas mayores y de sus familias.