«Merienda de fin de verano» de los usuarios del Centro de Día
La alcaldesa, María Ramallo, y la concejala de Benestar Social, Marián Sanmartín, se acercaron ayer hasta el merendero de la Playa de Portocelo, donde las personas usuarias del Centro de Día celebraron, con el equipo del centro y sus familias, una «merienda» de fin del verano. Aprovecharon el buen tiempo y las vistas para picar algo, escuchar música de su época y hablar y hacer vida en conjunto, rompiendo la rutina y tratando de disfrutar de los entornos naturales de nuestra villa. La alcaldesa compartió un rato con ellos y felicitó al equipo del centro por tener iniciativas de este tipo, que son fundamentales para el cuidado de las personas mayores y de sus familias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres