El marisqueo, protagonista en Campelo

La Festa da Ameixa de Campelo se inauguró ayer con un homenaje a la gente del mar, en la que se hizo entrega de la Ameixa de Prata del Concello de Poio a las mariscadoras que se jubilaron en el último año. El acto estuvo presidido por el alcalde, Ángel Moldes, y contó con la asistencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, del delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y de la diputada provincial María Ramallo, así como miembros de la corporación municipal, representantes de las cofradías y de las agrupaciones de marisqueo, de asociaciones culturales, vecinales y deportivas de Campelo y de las empresas del sector.

Público en la fiesta / R. V.

Durante su intervención, Moldes destacó el carácter emblemático e identitario de esta fiesta, subrayando su importancia tanto para el sector como para Poio: «Es para mí una gran satisfacción inaugurar una nueva edición de la Festa da Ameixa de Campelo, la celebración gastronómica más emblemática de nuestro municipio y también la más antigua. Un evento que nos permite poner en valor un producto excepcional como es la almeja de nuestra ría, pero también homenajear a un de los sectores más importantes de nuestro municipio, a toda la gente que vive con el mar y para el mar».

El Concello hizo entrega de la Ameixa de Plata a las mariscadoras y mariscadores de las tres cofradías que trabajan en Poio (Raxó, Sano Telmo y Lourizán) jubiladas en el último año: Argentina Rodríguez Torres, Justa López Pérez, María Soledad Amestoy Pintos, María Esther Casás Barral, Mercedes Castiñeira Buceta, Ana María Fernández Castro, Evangelina García Garrido, Ángel García Torres, Ignacio Moreira Curra, Dolores Pazos Torres, Cristina Rodríguez Ruibal, Luisa Tarela Martínez, Rosa María Villanueva Castiñeira, Pablo Laíño Cajide y María Rosa González Carabelos. «Mujeres y hombres del mar, mariscadoras y mariscadores que, con vuestro trabajo incansable, hacéis posible que uno de los productos más emblemáticos de nuestra ría y de nuestro municipio llegue cada día a nuestras mesas. Sois orgullo», agradeció el alcalde.

La cita gastronómica permite degustar hasta el domingo almeja a la marinera, con fideos y con arroz en los puestos de degustación habilitados. La carpa abre hoy sábado de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, y mañana de 13.00 a 16.00 horas.

En el apartado musical, la propuesta incluye a las 21.30 de hoy la Gala da Ameixa, con los conciertos de El Regreso de La Década, Dasoul y del Dj Adrián Mesu. Una gala con entrada gratuita y con música orientada para todas las edades.

Mañana domingo, las carpas de degustación estarán abiertas entre las 13.00 y las 16.00 horas. La sesión vermú será a las 13.00 horas, con la actuación en directo del grupo Uno Más. Como el sábado, los más pequeños también disfrutarán de actividades infantiles gratuitas en horario de mediodía y tarde. La Escuela de Acordeóns de Campelo ofrecerá un concierto a las 17.00 horas, mientras que la canción marinera de Son das Corbaceiras actuará a las 18.00 horas. El fin de fiesta será con la música de la orquesta Los Players, a las 19.00 horas, seguido de los fuegos de artificio, a las 22.00 horas.

Durante la celebración de la fiesta, el Concello instala un punto de información turística en la Praza da Granxa, siguiendo el modelo de la Festa do Mar en A Chousa. El objetivo es acercar a los visitantes todos los atractivos y recursos turísticos que ofrece Poio, aprovechando la gran afluencia prevista para este fin de semana en Campelo.