Marín celebra mañá domingo a homenaxe aos traballadores do mar

REDACCIÓN

Marín

A Asociación Cultural Museo do Mar de Marín, en colaboración co Concello de Marín, organiza un ano máis a tradicional Homenaxe aos raballadores e Traballadoras do Mar. É mañá domingo ás 12.30 horas no porto, xunto á dársena das chalanas.

A homenaxe ten como obxectivo recoñecer o traballo e a dedicación da xente do mar, destacando o seu papel fundamental como xeradores de emprego e sustento para a economía local. Nesta edición, a homenaxe dedícase especialmente a dúas figuras destacadas: Carlos Cabaleiro, recoñecido patrón e armador da frota de arrastre de Marín, e Carmen Carracelas Touriño, traballadora da praza de abastos.

O acto será presentado por Lois González, quen fará especial fincapé na importancia da pesca no crecemento e desenvolvemento do noso municipio. Ademais, durante a cerimonia contarase coa actuación da Banda de Música Municipal de Valga, que amenizará a xornada coa súa música.

