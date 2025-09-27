Marín celebra mañá domingo a homenaxe aos traballadores do mar
REDACCIÓN
A Asociación Cultural Museo do Mar de Marín, en colaboración co Concello de Marín, organiza un ano máis a tradicional Homenaxe aos raballadores e Traballadoras do Mar. É mañá domingo ás 12.30 horas no porto, xunto á dársena das chalanas.
A homenaxe ten como obxectivo recoñecer o traballo e a dedicación da xente do mar, destacando o seu papel fundamental como xeradores de emprego e sustento para a economía local. Nesta edición, a homenaxe dedícase especialmente a dúas figuras destacadas: Carlos Cabaleiro, recoñecido patrón e armador da frota de arrastre de Marín, e Carmen Carracelas Touriño, traballadora da praza de abastos.
O acto será presentado por Lois González, quen fará especial fincapé na importancia da pesca no crecemento e desenvolvemento do noso municipio. Ademais, durante a cerimonia contarase coa actuación da Banda de Música Municipal de Valga, que amenizará a xornada coa súa música.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres