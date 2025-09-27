Malena Alterio o Borja Cobeaga, primeros invitados del programa que anunciará los Premios Feroz

Tres «maestros feroces» de la comedia, la actriz Malena Alterio y los guionistas Borja Cobeaga y Anna R. Costa, serán los primeros invitados que los Premios Feroz traerán a Pontevedra en el marco de las actividades previas a su edición de 2026 que se celebrará el 24 de enero. Todos ellos protagonizarán dos encuentros con el público pontevedrés dentro del ciclo ‘La comedia según los Feroz’, que incluirá las proyecciones de las películas ‘Tres bodas de más’, ‘Carmina y amén’, ‘Seis días corrientes’ y ‘Competencia oficial’.

El martes 14 de octubre habrá un coloquio con Anna R. Costa y Borja Cobeaga, en el que charlarán sobre sus referentes en el mundo de la comedia, sus trabajos dentro del género y compartirán con los espectadores su proceso creativo. Anna R. Costa, además de dramaturga, guionista y profesora de interpretación, es creadora y directora de la serie ‘Fácil’ (nominada a tres Premios Feroz en 2022), en la que se muestra con maestría y humor cómo cuatro mujeres con diversidad funcional viven juntas en Barcelona. Antes creó y codirigió con Paco León la serie ‘Arde Madrid’, que narra cómo vivió Ava Gardner en Madrid en 1961 y con la que logró tres Premios Feroz en 2019, entre ellos los de mejor serie de comedia, mejor actriz protagonista (Inma Cuesta) y mejor actriz de reparto (Anna Castillo).

Borja Cobeaga, por su parte, se hizo popular tras el enorme éxito de ‘Ocho apellidos vascos’, la película que escribió junto a Diego San José. En los Feroz se alzó con el premio tanto a mejor película de comedia con ‘Negociador’ (2016), como a mejor serie de comedia con ‘No me gusta conducir’ (2023) y ‘Vamos Juan’ (2021).

El encuentro con Malena Alterio será el jueves 30 de octubre y estará moderado por el periodista Javier P. Martín, autor del libro ‘Aquí no hay quien viva. Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad’.

Alterio es una actriz versátil, capaz de manejarse en cualquier tipo de historias, pero en el imaginario popular es una de las reinas de la comedia por su papel de Belén López Vázquez en la mítica serie ‘Aquí no hay quien viva’.

En 2024 ganó el Feroz a mejor actriz protagonista de una película por su papel en ‘Que nadie duerma’ y fue nominada en 2018 y 2019 como mejor actriz protagonista de una serie por su trabajo en dos de las temporadas de ‘Vergüenza’.

Pero las primeras citas de la nueva edición de los Feroz con hoy mismo en el Teatro Principal con la proyección de diferentes cintas ganadoras y nominadas al premio Feroz a mejor película de comedia, como ‘Tres bodas de más’ hoy sábado y ‘Carmina y amén’ mañana- En el siguiente fin de semana se proyectarán ‘Seis días corrientes’ y ‘Competencia oficial’. Las entradas a todas las sesiones son gratuitas previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo. con un máximo de cuatro entradas por persona.