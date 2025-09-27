Llega el programa +Vida Vilaboa y el centro social y de mayores de O Picho

El Concello de Vilaboa celebra el próximo miércoles día 3, a las 18.00 horas, la apertura oficial del centro social y de mayores de O Picho, y también se presenta el proyecto +Vida Vilaboa en las propias instalaciones. Será la primera oportunidad para que los vecinos conozcan de primera mano el centro y los servicios que ofrecerá este nuevo espacio.

El centro social y de mayores de Vilaboa nace como respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida y la iniciativa +Vida Vilaboa proporcionará un punto de encuentro y apoyo integral en un contorno cercano y familiar.

El nuevo centro cuenta con instalaciones adaptadas para garantizar la accesibilidad y comodidad de todas las personas usuarias. Las nuevas dependencias fueron diseñadas pensando en las necesidades específicas de las personas mayores.

La presentación del próximo miércoles estará abierta a toda la ciudadanía y representará el punto de partida de una nueva etapa en los servicios sociales del municipio. La ejecución de esta reforma es el resultado de varios años de trabajo previo, en los que el gobierno local ideó la transformación de este espacio para convertirlo en un centro de atención y actividades para personas mayores. «Desarrollaremos actividades terapéuticas para personas dependientes en el horario más amplio posible en la parte baja del edificio mientras que la primera planta queda reservada para propuestas de envejecimiento activo», dice el alcalde, César Poza.