La iluminación urbana y la mejora de la calle Luís Seoane recibirán casi 2,7 millones de la Diputación
En el vial se aplicará la plataforma única para crear una plaza y el alumbrado será en varios barrios
REDACCIÓN
La Diputación aprobó ayer dos convenios con el Concello de Pontevedra que suman una inversión total de 2,7 millones de euros. El vicepresidente provincial y portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez (que presidió la junta de gobierno por un viaje oficial del titular, Luis López), explicó que el primero de los convenios, dotado con 368.119 euros, está destinado a la mejora de la accesibilidad en la calle Luís Seoane. El proyecto contempla la transformación de esta vía en una plaza pública situada junto a la avenida de Vigo, en una zona carente de espacios para el encuentro vecinal.
Según explicó Domínguez, se construirá una plataforma única en dos niveles para adaptarse al desnivel existente, con pavimento de hormigón, continuo decorado con elementos prefabricados y baldosas. El diseño incluirá mobiliario urbano que combinará madera y acero cortén, así como iluminación led empotrada en el suelo, similar a la del puente de O Burgo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aportar valor estético al entorno.
El segundo convenio aprobado contempla una inversión de 2,3 millones de euros para renovar la iluminación pública del centro urbano y de varios barrios del norte de la ciudad: O Castañal, Nudo de O Pino, Valdecorvos y A Parda.
La actuación incluirá la sustitución de las actuales luminarias por otras de tecnología led más eficientes, la renovación de 39 cuadros de mando, el cambio de cableado, tomas de tierra y la mejora de las columnas de alumbrado.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres