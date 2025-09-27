La iluminación urbana y la mejora de la calle Luís Seoane recibirán casi 2,7 millones de la Diputación

La Diputación aprobó ayer dos convenios con el Concello de Pontevedra que suman una inversión total de 2,7 millones de euros. El vicepresidente provincial y portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez (que presidió la junta de gobierno por un viaje oficial del titular, Luis López), explicó que el primero de los convenios, dotado con 368.119 euros, está destinado a la mejora de la accesibilidad en la calle Luís Seoane. El proyecto contempla la transformación de esta vía en una plaza pública situada junto a la avenida de Vigo, en una zona carente de espacios para el encuentro vecinal.

Según explicó Domínguez, se construirá una plataforma única en dos niveles para adaptarse al desnivel existente, con pavimento de hormigón, continuo decorado con elementos prefabricados y baldosas. El diseño incluirá mobiliario urbano que combinará madera y acero cortén, así como iluminación led empotrada en el suelo, similar a la del puente de O Burgo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aportar valor estético al entorno.

El segundo convenio aprobado contempla una inversión de 2,3 millones de euros para renovar la iluminación pública del centro urbano y de varios barrios del norte de la ciudad: O Castañal, Nudo de O Pino, Valdecorvos y A Parda.

La actuación incluirá la sustitución de las actuales luminarias por otras de tecnología led más eficientes, la renovación de 39 cuadros de mando, el cambio de cableado, tomas de tierra y la mejora de las columnas de alumbrado.