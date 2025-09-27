Finaliza una Bienal «histórica» que ya mira al futuro: «¡Nos vemos en 2027!»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el vicepresidente Rafa Domínguez clausuraron ayer una edición de la Bienal de Arte de Pontevedra «que pasará la historia». Con la celebración en el salón de plenos del Pazo Provincial del último espectáculo del ciclo de Artes Vivas a cargo del grupo La Ribot, con una pieza titulada ‘Labola’, se cerró el programa de la edición número 32 de una Bienal que bajará el telón de manera oficial el próximo día 30 con el fin de las visitas las distintas exposiciones celebradas en distintos enclaves de la ciudad desde el mes de junio, que ya han recibido a miles de visitantes. «A lo largo de los últimos tres meses, esta provincia demostró ser la casa del arte, la casa de la cultura y la casa de la humanidad. Un lugar donde la paz, la convivencia y el respeto cobran vida a través del arte», dijo López en el encuentro, en el que también participó el diputado de Cultura Jorge Cubela, con artistas, miembros de la organización y aficionados el arte que formaron parte del regreso de una Bienal que, después de 15 años de ausencia, «resultó ser un éxito de participación, organización y repercusión»

Luis López, Rafa Domónguez y María Martínez allegue, entre otros. | R. V.

«Después de 15 años ausente, la Bienal regresó a Pontevedra con más fuerza que nunca para situar en este extremo de Europa el centro de la vanguardia artística, cultural y de pensamiento. Por primera vez en 32 ediciones, las ramas de este árbol artístico se extendieron por toda la provincia con un novedoso ciclo de artes vivas que resultó ser un completo acierto. Y desde Pontevedra, en esta época de guerras y de crisis de los valores que nos definen como humanos, demostramos al mundo que la paz, la concordia y el entendimiento son posibles con un amistoso abrazo entre el fotógrafo residente en Israel Miki Kratsman y la artista palestina Raida Adon», argumentó el presidente para reafirmar que «esta edición número 32 de la Bienal de Arte de Pontevedra pasará la historia».

Algunos de los asistentes a la clausura. | R. V.

López quiso reconocer y agradecer la aportación de todas las personas que hicieron posible a organización de la Bienal. Desde cada uno de los artistas que formaron parte del programa, así como del comisario Antón Castro y todo su equipo hasta los miles de asistentes a los distintos actos programados y, también, «por todo el trabajo y empeño» del vicepresidente Rafa Domínguez, artífice de la recuperación de la Bienal. «La Bienal va a pasar la historia y lo hará gracias a vosotros», remarcó.

«Hoy, mientras cerramos este ciclo, no solo damos por finalizado un evento, sino que reafirmamos el compromiso de seguir promoviendo el arte como un motor de cambio y transformación social, siempre desde la libertad de expresión y la aceptación», repasó el vicepresidente Rafa Domínguez, que agradeció también a todas las personas que participaron en esta Bienal por su aportación.

Aunque el programa de esta edición número 32 de la Bienal de Arte, que llevaba por lema «Volver a ser humanos diante a dor dos demais», finalizó ayer con la representación de la pieza de La Ribot, recalcaron López y Domínguez que la Bienal no finaliza. «Este acto no es una despedida, es una invitación. Hoy comienza la edición número 33 de la Bienal de Arte de Pontevedra y contamos con todos vosotros. ¡Nos vemos en 2027! y, gracias a esta edición y a todos los que formaron parte de ella, nos reencontraremos siendo mucho más humanos y más sensibles ante el dolor de los demás», concluyó el presidente Luis López.