La Diputación mejorará una carretera entre Pontevedra y Ponte Caldelas
REDACCIÓN
Ponte Caldelas
La Diputación destinará 275.000 euros a mejorar la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, entre Pontevedra y Ponte Caldelas.
Se actuará en un tramo de cerca de mil metros entre los puntos kilométricos 3,3 y 4,2 donde se van a desarrollar diferentes trabajos con el objetivo de mejorar la seguridad, como la mejora del firme existente con el fresado de la capa de rodaje y la posterior reposición de firme y de la señalización horizontal y vertical.
Además, la Diputación se compromete a estudiar la transferencia de la titularidad de un tramo de la carretera provincial EP-0203 Caritel-Anceu, atendiendo la solicitud formulada por el alcalde Andrés Díaz.
