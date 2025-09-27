La Diputación mejorará una carretera entre Pontevedra y Ponte Caldelas

La Diputación destinará 275.000 euros a mejorar la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, entre Pontevedra y Ponte Caldelas.

Se actuará en un tramo de cerca de mil metros entre los puntos kilométricos 3,3 y 4,2 donde se van a desarrollar diferentes trabajos con el objetivo de mejorar la seguridad, como la mejora del firme existente con el fresado de la capa de rodaje y la posterior reposición de firme y de la señalización horizontal y vertical.

Además, la Diputación se compromete a estudiar la transferencia de la titularidad de un tramo de la carretera provincial EP-0203 Caritel-Anceu, atendiendo la solicitud formulada por el alcalde Andrés Díaz.