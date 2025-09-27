Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Debate en el Parlamento sobre el San Clemente

El Parlamento de Galicia acogió ayer un debate sobre el CEIP San Clemente de Caldas en el que «el PP rechazó la propuesta del PSOE para recuperar la tercera unidad de Infantil y la plaza de profesor de Inglés», según la parlamentaria socialista Paloma Castro.

