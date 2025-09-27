Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chega en outubro a segunda edición de Pontevedra Literaria

REDACCIÓN

Pontevedra

A Deputación, a través do servizo de Xuventude, lanza o II Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes que contará coa participación de Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero e Manuel Jabois. Baixo o lema «Escibir o que non se di», o encontro será os días 23 e 24 de outubro na zona acristalada do Edificio Castelao do Museo de Pontevedra. A segunda edición de Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes contará, ademais de con Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero e Manuel Jabois, coas persoas galardoadas nos Premios Provinciais á Xuventude, con librarías, clubes de lectura, editoriais e amantes da lectura. Ademais, acompañarase o programa de actividades complementarias relacionadas coa musica e a banda deseñada.

