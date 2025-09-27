Chega en outubro a segunda edición de Pontevedra Literaria
REDACCIÓN
Pontevedra
A Deputación, a través do servizo de Xuventude, lanza o II Encontro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes que contará coa participación de Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero e Manuel Jabois. Baixo o lema «Escibir o que non se di», o encontro será os días 23 e 24 de outubro na zona acristalada do Edificio Castelao do Museo de Pontevedra. A segunda edición de Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes contará, ademais de con Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero e Manuel Jabois, coas persoas galardoadas nos Premios Provinciais á Xuventude, con librarías, clubes de lectura, editoriais e amantes da lectura. Ademais, acompañarase o programa de actividades complementarias relacionadas coa musica e a banda deseñada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- Lo mejor del tenis mundial dejó su sello en Sanxenxo
- Detenido un vecino de Sanxenxo por su presunta implicación en varios robos con fuerza
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- La recién creada Cátedra Deporte e Saúde fomenta la investigación de lesiones deportivas en mujeres