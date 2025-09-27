Cerdedo-Cotobade, aún sin presupuestos
El Concello de Cerdedo-Cotobade carece de presupuesto municipal una vez superado el ecuador del mandato y pese a disponer el gobierno local de mayoría absoluta. Así lo denuncia el PSOE, que también acusa al alcalde, Jorge Cubela, de «no promover el debate en los plenos»
