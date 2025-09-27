El campus da la bienvenida a su alumnado sénior

Promover la ciencia y la cultura en las personas mayores, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales son los objetivos centrales del Programa Universitario de Maiores (PUM) de la Universidade de Vigo, una iniciativa del Centro de Postgrao e Formación Permanente que la próxima semana da inicio a un nuevo curso. A falta de que se cierren los plazos de matrícula, esta iniciativa dirigida la personas mayores de 55 años, tengan o no una titulación universitaria, incorpora en el presente curso cerca 130 nuevos alumnos en los tres campus, donde ya hubo diferentes actos de bienvenida dirigidos a presentarles las actividades y servicios que la institución académica pone a su disposición.

Subvencionado por la Consellería de Política Social e Igualdade, es un proyecto educativo dirigido a la población adulta que pretende favorecer su incorporación a la vida universitaria. Con esa idea, se articula en dos ciclos, el intensivo e integrado, reconocidos ambos con un título propio de la Universidad de Vigo. El intensivo abarca un total de 60 créditos ETCS, distribuidos en una serie de materias diseñadas específicamente para este programa. Una vez completado, se les otorga la acreditación de titulado o titulada sénior en cultura y sociedad, que les da oportunidad, junto a aquellos y aquellas que ya cuentan con una titulación universitaria, de acceder al ciclo integrado, que consta de 36 créditos.