‘Bribón’ consolida su liderato y’ Titia’ es segundo en el Mundial de 6 Metros
REDACCIÓN
El penúltimo día del Campeonato del Mundo de 6 Metros, que se disputa en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, ofreció máxima emoción con tres mangas intensas y muy disputadas. Con seis de las ocho regatas programadas ya completadas, la entrada en juego del descarte ha comprimido aún más la clasificación general, dejando un escenario abierto para la jornada decisiva.
El ‘Bribón’ del Real Club Náutico de Sanxenxo y patroneado por Juan Carlos I, volvió a firmar una jornada sobresaliente. Con un tercero en la primera manga del día y dos victorias consecutivas en las siguientes, el barco español refuerza su liderato y se sitúa con una ventaja de cuatro puntos sobre el ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, que fue el más regular con tres segundos puestos y asciende así del cuarto al segundo puesto en la general. El tercer es el ‘ Sprig’, de Estados Unidos.
