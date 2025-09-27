El BNG recoge firmas para apoyar el veto municipal a Israel

El BNG en Pontevedra llevará a cabo una campaña de recogida de firmas en apoyo a la decisión del Concello de Pontevedra «de no acoger ningún evento deportivo, cultural o de otra índole en la que participen entidades que representen al Estado de Israel o sean financiadas por él, así como aquellas que contribuyan a promocionar o blanquear el genocidio que está cometiendo sobre el pueblo palestino». Esta iniciativa «busca el apoyo de la ciudadanía pontevedresa» y, se hará «llegar a los organismos internacionales para que, entre todos podamos frenar este genocidio”, en palabras de las responsable local del BNG, Sabela Bará. Las primeras mesas se pondrán el lunes 29 a las 11.30 horas en el campus y el martes 30, a la misma hora en Bellas Artes, para continuar el miércoles a las 17.00 horas. en la plaza de la Peregrina.