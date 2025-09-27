Ana Torrent abre la segunda parte de la temporada de abono de teatro de Afundación

Ana Torrent, Gabino Diego, Lola Herrera o Natalia Dicenta forman parte de la relación de intérpretes que se subirán al escenario del auditorio de Afundación entre los meses de octubre y diciembre para protagonizar los espectáculos programados en la temporada de abono de teatro de la Obra Social de Abanca en Pontevedra. Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra von Kant, una diseñadora de modas que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. La obra Las amargas lágrimas de Petra von Kant podrá verse el próximo viernes, 3 de octubre (20.30 horas). Las entradas están disponibles en Ataquilla.com. Por el libreto de Las amargas lágrimas de Petra von Kant desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder en las relaciones de pareja, o el empleo del dinero o el sexo como herramientas de poder.