Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Torrent abre la segunda parte de la temporada de abono de teatro de Afundación

REDACCIÓN

Pontevedra

Ana Torrent, Gabino Diego, Lola Herrera o Natalia Dicenta forman parte de la relación de intérpretes que se subirán al escenario del auditorio de Afundación entre los meses de octubre y diciembre para protagonizar los espectáculos programados en la temporada de abono de teatro de la Obra Social de Abanca en Pontevedra. Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra von Kant, una diseñadora de modas que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. La obra Las amargas lágrimas de Petra von Kant podrá verse el próximo viernes, 3 de octubre (20.30 horas). Las entradas están disponibles en Ataquilla.com. Por el libreto de Las amargas lágrimas de Petra von Kant desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder en las relaciones de pareja, o el empleo del dinero o el sexo como herramientas de poder.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents