Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adxudicada a iluminación navideña por 107.000 euros

REDACCIÓN

Marín

O Concello de Marín ven de adxudicar o alumeado de Nadal á empresa Tecmodeco, a oferta máis vantaxosa das presentadas, cun orzamento de adxudicación de 107.690 euros.

Esta iluminación será colocada ao longo dos meses de outubro e novembro, para chegar a tempo á data do acendido, «que revelaremos moi pronto», segundo aseguraron fontes municipais.

O goberno local afirma que «a empresa cumpre nos seus elementos decorativos co criterio de sostibilidade que se esixía, contando polo menos cun 80% de bombiñas led. O deseño da iluminación estará acorde co municipio e cubrirá o maior número de rúas, prazas e zonas dispoñibles».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents