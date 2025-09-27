Adxudicada a iluminación navideña por 107.000 euros
REDACCIÓN
Marín
O Concello de Marín ven de adxudicar o alumeado de Nadal á empresa Tecmodeco, a oferta máis vantaxosa das presentadas, cun orzamento de adxudicación de 107.690 euros.
Esta iluminación será colocada ao longo dos meses de outubro e novembro, para chegar a tempo á data do acendido, «que revelaremos moi pronto», segundo aseguraron fontes municipais.
O goberno local afirma que «a empresa cumpre nos seus elementos decorativos co criterio de sostibilidade que se esixía, contando polo menos cun 80% de bombiñas led. O deseño da iluminación estará acorde co municipio e cubrirá o maior número de rúas, prazas e zonas dispoñibles».
