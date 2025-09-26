Xavier Alcalá presenta su nueva obra de emigración
La Biblioteca del IES Valle-Inclán acogió ayer la presentación del libro «Comandantes e familiares», de Comandantes e familiares», continuación de «A capital do mundo», nueva entrega de las novelas del escritor ferrolano, aunque nacido en Ciudad Real, basadas en la epopeya de la emigración.
