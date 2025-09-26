VI Congreso galego de adopción y acogida
Manaia celebra la sexta edición del Congreso galego de adopción y acogida en la ciudad del Lérez durante las jornadas de hoy y mañana, donde se tratarán temas como los derechos de la infancia en acogida y adopción, valorando los avances y desafíos pendientes; los nuevos modelos de familias como herramientas del sistema; cómo valorar a las familias dispuestas a acoger y adoptar, entre otros.
