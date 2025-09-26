La UNED pone broche de oro a la Bienal

En vísperas del cierre de la Bienal de Arte de Pontevedra, recuperada este año por la Diputación ras década y media de paréntesis, la UNED de Pontevedra se une al broche de oro de la edición con la celebración, desde ayer y hasta mañana sábado de un encuentro único de arte, filosofía y pensamiento crítico que fue inaugurado por el vicepresidente de la entidad provincial, Rafa Domínguez.

Este seminario internacional «Volver a ser humanos» se celebra e modalidad presencial y online y reúne a figuras de primer orden internacional en los campos del arte, la filosofía, la crítica cultural y el pensamiento contemporáneo. El objetivo es ofrecer un espacio de diálogo abierto donde explorar, desde múltiples perspectivas, los grandes retos actuales: la memoria y la guerra, la ética y la espiritualidad, las migraciones, el humanismo y el poshumanismo.

El programa cuenta con la participación de Rob Riemen (Instituto Nexus), Angela Molina (crítica de arte), Demetrio Paparoni (crítico y ensayista), la artista Emily Jacir, el fotógrafo Miki Kratsman (Premio EMET), la pensadora decolonial Françoise Vergès, la filósofa Francesca Ferrando (especialista en Posthuman Studies), así como el equipo que dirige la Bienal, Antón Castro y Agar Ledo Arias, junto a representantes de la UNED. A este elenco se suma la presencia de Alberto Barreiro, conferenciante y pensador estratégico, quien completa el cartel de intervenciones.

El seminario se estructura en sesiones abiertas a la interacción con el público, tanto en el auditorio de la UNED de Pontevedra como a través de retransmisión online en directo y diferido. Así ayer estuvieron presentes Ángela Molina y Rob Riemen. Hoy viernes, con sesiones de mañana y tarde, se cuenta con la intervención de Alberto Barreiro, Demetrio Paparoni, Emily Jacir (online) y Miki Kratsman.

Mañana sábado por la mañana será el turno para Françoise Vergès (online), Francesca Ferrando (online) y la clausura posteriormente se realizará el acto de clausura con responsables de la Bienal y de la UNED. En total, serán 16 horas lectivas, que podrán ser reconocidas académicamente para quienes participen a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la UNED.

«Volver a ser humanos» no es solo un seminario académico,» sino una invitación abierta a repensar colectivamente nuestro presente y futuro desde la interrelación entre el arte, el pensamiento y la acción ciudadana», según detallan los organizadores.