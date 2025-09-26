Sanxenxo suprime as ludotecas das ANPA

O BNG de Sanxenxo denunciou onte a «supresión por parte do Concello das ludotecas semanais das ANPA, unhas actividades que facilitaban a conciliación a centos de familias en todo o municipio e que foron eliminadas por parte do goberno local sen ningún tipo de aviso previo ás asociacións afectadas.». Dí que «as ANPA tiveron coñecemento da decisión un día antes de que comezasen as actividades».