Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanxenxo suprime as ludotecas das ANPA

O BNG de Sanxenxo denunciou onte a «supresión por parte do Concello das ludotecas semanais das ANPA, unhas actividades que facilitaban a conciliación a centos de familias en todo o municipio e que foron eliminadas por parte do goberno local sen ningún tipo de aviso previo ás asociacións afectadas.». Dí que «as ANPA tiveron coñecemento da decisión un día antes de que comezasen as actividades».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents