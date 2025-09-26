«Rizando o Rizo»: las peluquerías se reivindican

Pontevedra acoge una nueva edición de «A pé de rúa: Rizando o Rizo», el evento que dinamiza el sector de la peluquería, barbería, estética y otros servicios relacionados con la imagen personal y que también sirve para reivindicar una vez más una vieja demanda del sector, la rebaja del IVA La iniciativa será del 1 a 18 de octubre y se desarrollará en dos formatos complementarios: presencial y digital. La cita principal se celebrará el día 18 de octubre en las Galerías de la Oliva, en horario de 16.30 a 21.00 horas, y estarán presentes 15 stands de empresas del sector que mostrarán los servicios que ofrecen. También será un espacio de sinergias entre nuevos emprendedores que intercambiarán su trayectoria y sus experiencias, todo acompañado con animación musical.

Por otra parte, el formato digital se extenderá del 1 a 17 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram @rizandopontevedrate, donde se publicará contenido especial y se sortearán vales de 60 euros para consumir en establecimientos locales del sector.

La concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, indicó ayer que «Rizando o Rizo nace como un espacio de encuentro para profesionales, emprendedores y ciudadanía». Las empresas interesadas en participar en el formato presencial podrán enviar su solicitud hasta el 9 de octubre a las 15.00 horas al correo info@creargalicia.com.