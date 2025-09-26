El riesgo de colapso del sistema centra la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia de Pontevedra

El magistrado Jacinto José Pérez Benítez ha tomado posesión este viernes como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un acto en el que se alertó sobre el riesgo de colapso del sistema por el incremento de casos en la jurisdicción civil. Pérez Benítez toma el relevo de su antecesor, Francisco Javier Menéndez Estébanez, que ha estado casi 16 años en el cargo.

El acto tuvo lugar en el edificio de la Audiencia Provincial en la calle Rosalía de Castro y estuvo presidido por el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras. Entre otras autoridades civiles y militares y profesionales del mundo de la judicatura y la abogacía, asistieron el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores.

Jacinto José Pérez Benítez fue apadrinado por el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, y la magistrada de la Sala Tercera del TS Sandra María Gonález de Lara Mingo.

En su discurso reconoció que será “un honor y responsabilidad” estar al frente de la “casa de la Justicia” en Pontevedra. “Servir en este órgano provincial es un auténtico privilegio”, dijo.

Sus palabras se centraron en la difícil situación por la que pasa el sistema, que, aseguró, se encuentra al borde del “colapso” por el aumento de casos, especialmente de la tasa de litigiosidad civil.

“La Justicia constituye un servicio público, pero no solo es esto. En los tiempos que vivimos no se puede dejar de insistir en la posición constitucional del poder judicial como administrador de derecho encarnado por cada juez independiente. Sin independencia judicial no hay tutela judicial efectiva posible”, comenzó, para expresar a continuación su preocupación sobre la escasez de medios.

Consideró que la notable congestión de las audiencias provinciales nunca se ha abordado con la “exigible diligencia”.

Destacó las “notorias” deficiencias de planta en los tribunales de instancia de Pontevedra, Vigo, Ponteareas y Vilagarcía. En este sentido, pidió una “solución urgente” a la sección mercantil de instancia y una “operación de futuro” y “una dotación suficiente de medios personales en las secciones de violencia sobre la mujer”.

Mención especial hizo a la tasa de litigiosidad de Vigo, “la más alta de Galicia”. Y no solo cuantitativamente, sino también por la complejidad de los asuntos por las características de la ciudad, algo que afecta tanto a la justicia de instancia como, singularmente, a las secciones desplazadas de la Audiencia Provincial, en particular a la sexta.

“En el momento actual es materialmente imposible alinear los ratios de entrada y de resolución de los asuntos”, lamentó.

“Se ha llegado a tiempos de resolución de asuntos hasta ahora desconocidos”, dijo sobre el ámbito civil, aludiendo a la necesidad de ampliación de las secciones primera y tercera.

En cuanto a la justicia penal, recalcó la urgencia de un incremento de planta de la segunda instancia.

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra jura su cargo. / GUSTAVO SANTOS

Llamamiento al refuerzo

Tras Pérez Benítez intervino el presidente del TSXG, que, de igual modo, aludió a ese “borde del colapso” por el aumento de la litigiosidad civil, sobre todo de asuntos en los ámbitos del consumo y el bancario. “Todos los mecanismos introducidos para agilizar, aparentemente, el trabajo de los órganos judiciales no han tenido todavía los frutos esperados, con lo cual esa garantía que se pretendía obtener de agilización de trámites no se ha materializado”.

Pero también señaló el aumento de asuntos en lo penal: violencia de género y contra la libertad sexual, tráfico de drogas, etc…

“Todo requiere de respuestas organizativas”, apostó, “que pasan por la unificación de criterios, que permite introducir un factor de predictibilidad en las resoluciones judiciales”.

Ignacio Picatoste Sueiras reconoció la trayectoria del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, así como de sus predecesores Manuel Almenar y Javier Menéndez. “Eres consciente de la responsabilidad personal, profesional e institucional que ahora asumes y de los criterios que deben regir tu presidencia. La defensa de la independencia judicial como garantía para la ciudadanía, el compromiso con la transparencia como principio irrenunciable para general y mantener la confianza social, la atención prioritaria a las personas más vulnerables, la exigencia de medios adecuados y eficaces y la voluntad última de construir una Justicia más ágil y cercana que sitúa a las personas en el centro de esa actuación”, se dirigió a Pérez Benítez.