A RaxoFesta de Barro reúne a 400 deportistas no torneo San Breixo
REDACCIÓN
O campo de fútbol de Outeiro, en Barro, acolle esta fin de semana unha doble cita gastronómica e deportiva, organizada, en ambos casos, polo Barro C.F. Por unha banda, mañá sábado celébrase a VIII edición da RaxoFesta, o evento gastronómico do Barro CF que, un ano máis, terá o seu espazo baixo carpa na contorna do campo de fútbol de Outeiro co fin de recadar fondos para o club.
Así, segundo explica o presidente do Barro CF, José Sanmartín, «a RaxoFesta 2025 celebrarase nunha carpa que permanecerá instalada durante toda a xornada do sábado na entrada do campo de fútbol para ofrecer degustacións de raxo en catro variedades de elaboración propia: en empanada, en bocata, con patacas e á pementa». Todas as racións terán prezos populares de entre 4 e 8 euros
Paralelamente, ao longo do sábado e o domingo celebrarase, tamén no campo de Outeiro, o Torneo San Breixo nas categorías de benxamín, alevín e un cuadrangular prebenxamin. Competirán preto de 400 deportistas de 24 clubes.
