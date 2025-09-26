El PXOM «aún permite hacer» unas 20.000 viviendas pese a sus 35 años

El Concello de Pontevedra no redactará un nuevo Plan de Urbanismo (PXOM), que dejó a medio hacer en 2012, después de ocho años de trámites, por discrepancias con la Xunta sobre su contenido. Por ello, el municipio seguirá bajo las directrices de un documento que en enero pasado cumplió 35 años (entró en vigor en 1990) y que muchos consideran «obsoleto». Así lo dejó claro ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, que estima que en todo el municipio todavía hay capacidad, como ese viejo PXOM, para edificar 20.000 viviendas, doce mil en el rural y unas ocho mil en el casco urbano.

Lores recordó ayer que en 2004, hace ya dos décadas, comenzó a elaborarse un Plan de Urbanismo actualizado que «planteaba un horizonte a veinte años de 30.000 viviendas, las 24.000 ya previstas hasta entonces más otras seis mil nuevas, pero la propuesta de la Xunta era bajar la cifra a unas 12.000, es decir, menos de lo que permitía el PXOM de 1990. El argumento es que no había previsión de tanto crecimiento e incluso proponía eliminar bolsas de suelo y núcleos rurales». A su juicio, esto supondría «encarecer aún más el precio del suelo y de los pisos», que en la actualidad ya está disparado. El Ministerio de la Vivienda acaba de certificar que Pontevedra ha alcanzado ya cifras medias de metro cuadrado similares a las de hace 7 años, cerca de los 1.800 euros, mientras que las inmobiliarias hablan de «precios históricos» y tasaciones muy superiores, incluso de más de 3.000 euros por metro cuadrado.

Finalmente, en 2012, se metió definitivamente en el «cajón» el nuevo Plan porque «supondría reducir la capacidad de más viviendas». Ahora, aún con aquel documento de hace 35 años «se está construyendo, tanto viviendas de promoción privada como pública, cedemos parcelas a la Xunta para ello y se está tramitando el plan de interés autonómico de San Mauro con el fin de habilitar suelo para más de 2.000 viviendas», 1.500 más de las que fijaba el documento urbanístico de 1990, subrayó ayer el alcalde.

Además, negó que haya retrasos en la concesión de las licencias municipales. «Se tarda entre dos y tres meses si el promotor presenta la documentación correctamente», si bien admite que esos plazos ideales nunca se cumplen porque pocas veces «llegan los papeles necesarios. En el 90% de los casos, los retrasos son por culpa del promotor porque hay que requerir nueva documentación varias veces».

Estas declaraciones del regidor llegan al día siguiente de que el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, reclamara al Concello la elaboración de un nuevo PXOM precisamente para revitalizar el mercado de la vivienda y permitir la edificación de más, «sobre todo para los jóvenes». Para ello añadía otras demandas, como rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al menos un 10% y revisar además el plan urbanístico del centro histórico.

Domínguez también destacaba la importancia de acelerar al máximo posible la tramitación de las licencias municipales y aprovechar las ventajas que ofrecen las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM).

La cesión de la Casa das Campás a la UVigo se prorroga por cuatro años

El Concello de Pontevedra ha firmado un convenio con la Comunidade de Montes de Verducido para la protección del patrimonio cultural. Se trata de una cesión al Concello de una parcela de más de diez hectáreas por un período de treinta años en la que se sustituirán especies pirófitas, con mayor riesgo de incendio, por una banda de vegetación autóctona, con el fin de «proteger la biodiversidad y contribuir a la prevención de incendios forestales», según explicó ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores.Este espacio se encuentra en una zona estratégica, que linda con el parque forestal y deportivo de Pontillón de Castro. «Esta actuación da continuidad a la política que llevamos años desarrollando para la protección de masas forestales, como ya hicimos en otros parques semejantes», explicó Lores.El proyecto supone un gasto estimado de 63.000 euros y forma parte, según indica el alcalde, de una iniciativa más amplia que busca «crear bandas de protección, proteger los lechos fluviales, habilitar senderos y plantar especies autóctonas».Por último, el regidor pontevedrés destacó la importancia de la colaboración con la Comunidade de Montes de Verducido, a quien le agradece la cesión del terreno, para la conservación del medio ambiente en el municipio.

Verducido cede un terreno para la plantación de árboles autóctonos

La cesión de la Casa das Campás a la Universidade de Vigo como sede de su rectorado finaliza el próximo 25 de octubre, una vez transcurridos los veinte años acordados en su día. No obstante, el Concello, propietario del inmueble, vuelve a realizar esta cesión a la UVigo, de manera gratuita y pública, con una prórroga de cuatro años, un periodo que el alcalde considera suficiente, ya que está en proceso la tramitación del «convenio de cesión de la parcela de Tafisa para actuaciones de la propia universidad», por lo que la Casa das Campás podría dejar de necesitarse después.

El Concello dona 15.000 euros a refugiados palestinos

Pocos días después de la aprobación de la moción propuesta por los socialistas pontevedreses, con la enmienda del BNG, de no acoger ningún evento deportivo, cultural o de otra índole en el que participe el Estado de Israel o se financie por él, Miguel Anxo Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra, anunció ayer la tramitación de una subvención a la asociación Unrwa, una agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas de Palestina en Oriente Medio que proporciona comida, atención médica y productos básicos a la población de Gaza. La ayuda asciende a un total de 15.000 euros y se encuadra dentro de la partida municipal destinada a Proyectos Humanitarios Internacionales, con el objetivo de garantizar el derecho a la protección de la salud de la población palestina más vulnerable de la franja de Gaza. Se trata de la primera vez que estos recursos se dirigen a apoyar a las víctimas del genocidio. «Es el proyecto más necesario en este momento, para ayudar a la masacre que está haciendo el Estado israelí», declara Lores, dejando abierta la posibilidad de destinar nuevas partidas a esta causa en un futuro.Por otro lado, en lo referente a la moción aprobada, el alcalde afirma estar «en contacto permanente con las federaciones», a las que ya le ha transmitido la decisión del Concello. Además, Lores insistió en que «este tema está yendo a una velocidad exponencial», por lo que cada vez más entidades se declaran a favor de la población palestina. Por ello, sigue esperando la actuación de las federaciones y de todos los organismos deportivos pertinentes, a los que demanda que «hagan todo lo que tengan que hacer» para que «se prohiba la participación del Estado genocida de Israel en las competiciones internacionales», al igual que se hizo con Rusia.