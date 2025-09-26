Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE echa en falta labores de mantenimiento de bienes públicos

REDACCIÓN

Marín

El PSOE de Marín denuncia el «progresivo deterioro de diversas infraestructuras públicas debido a la ausencia de un adecuado mantenimiento por parte del gobierno local» y pone como ejemplo la pasarela de madera del Sequelo, «que a pesar de advertir hace más de un año de su mal estado, han dejado que siguiera deteriorándose hasta terminar por retirarla hace escasos días con los inconvenientes que eso generará, pero no se trata de un caso aislado».

