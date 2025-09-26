El PP denuncia el mal estado del Teatro Principal «con butacas rotas y humedades»

El PP local denuncio ayer el «estado deplorable» del Teatro Principal tras invertirse unos 440.000 euros en su reforma en el año 2022.

La concejala del PP Silvia Junco recordó que «las obras quedaron sin terminar por la quiebra de la empresa adjudicataria, y que dos años después, en octubre de 2024, el Concello se comprometió a reanudar los trabajos con otros 280.000 euros de inversión, antes de que finalizase el primer trimestre de 2025».

Sin embargo «el Teatro Principal sigue con butacas rotas, aseos inutilizables, humedades por las paredes, suelo levantado y sin el ascensor prometido para garantizar la accesibilidad universal a la planta superior», señala la concejala tras inspeccionar ayer las instalaciones del edificio.