El PP de Caldas pide la retirada del proyecto de la variante oeste
REDACCIÓN
Caldas
El PP de Caldas insta al sector socialista del gobierno local a «dejarse de ambigüedad» y apoyar en el pleno extraordinario de hoy viernes a las 20.00 horas sobre el asunto, la propuesta popular de «anular de inmediato el estudio informativo de la variante oeste por sus graves afecciones al territorio».
