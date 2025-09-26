Os obradoiros de prevención do alzhéimer volven a dez locais sociais
REDACCIÓN
Os obradoiros de estimulación cognitiva e prevención do alzhéimer que promove a Concellería de Benestar Social coa colaboración da Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Pontevedra- Afapo están de volta, após do parón estival. Neste mes de setembro comezaron a impartirse de novo nas parroquias de Lourizán, Mourente, Marcón, Verducido, Santa María de Xeve, Santo André de Xeve, Alba (Reiriz), Campañó, Cerponzóns e no barrio do Burgo. A actividade terá continuidade nos meses de outubro e novembro. Van dirixidos a maiores de 55 anos que carezan de diagnóstico de enfermidade neurodexenerativa. Nesta quenda do outono son 165 as persoas inscritas nos talleres, inda que están abertos a novas incorporacións. As sesións van un paso máis aló que os obradoiros de memoria tradicionais, máis lúdicos e centrados na estimulación cognitiva e interacción social. Neste caso os talleres están coordinados por unha traballadora social e unha psicóloga, que fan unha valoración dos participantes e un seguimento da actividade por se fóra preciso asesorar ou orientar posibles casos de deterioración cognitiva ou sospeita de alzhéimer ou calquera outra enfermidade neuro-dexenerativa.
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio