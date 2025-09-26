Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os obradoiros de prevención do alzhéimer volven a dez locais sociais

REDACCIÓN

Pontevedra

Os obradoiros de estimulación cognitiva e prevención do alzhéimer que promove a Concellería de Benestar Social coa colaboración da Asociación de familiares de enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Pontevedra- Afapo están de volta, após do parón estival. Neste mes de setembro comezaron a impartirse de novo nas parroquias de Lourizán, Mourente, Marcón, Verducido, Santa María de Xeve, Santo André de Xeve, Alba (Reiriz), Campañó, Cerponzóns e no barrio do Burgo. A actividade terá continuidade nos meses de outubro e novembro. Van dirixidos a maiores de 55 anos que carezan de diagnóstico de enfermidade neurodexenerativa. Nesta quenda do outono son 165 as persoas inscritas nos talleres, inda que están abertos a novas incorporacións. As sesións van un paso máis aló que os obradoiros de memoria tradicionais, máis lúdicos e centrados na estimulación cognitiva e interacción social. Neste caso os talleres están coordinados por unha traballadora social e unha psicóloga, que fan unha valoración dos participantes e un seguimento da actividade por se fóra preciso asesorar ou orientar posibles casos de deterioración cognitiva ou sospeita de alzhéimer ou calquera outra enfermidade neuro-dexenerativa.

