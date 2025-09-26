Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva obra de desamor en el Teatro Afundación

«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant» llega al Teatro Afundación de Pontevedra el viernes 3 de octubre. La obra, escrita por el director de cine y teatro alemán Rainer Werner, cuenta la historia de Petra Von Kant, una reconocida diseñadora que acaba de romper con su segundo marido y que convive con su secretaria, por la que se siente atraída y a quien quiere convertir en una estrella.

