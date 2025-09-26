Nueva obra de desamor en el Teatro Afundación
«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant» llega al Teatro Afundación de Pontevedra el viernes 3 de octubre. La obra, escrita por el director de cine y teatro alemán Rainer Werner, cuenta la historia de Petra Von Kant, una reconocida diseñadora que acaba de romper con su segundo marido y que convive con su secretaria, por la que se siente atraída y a quien quiere convertir en una estrella.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio