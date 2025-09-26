Nueva obra de desamor en el Teatro Afundación

«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant» llega al Teatro Afundación de Pontevedra el viernes 3 de octubre. La obra, escrita por el director de cine y teatro alemán Rainer Werner, cuenta la historia de Petra Von Kant, una reconocida diseñadora que acaba de romper con su segundo marido y que convive con su secretaria, por la que se siente atraída y a quien quiere convertir en una estrella.