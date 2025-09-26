Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercado laboral, a debate en el Foro Empresa Pontevedra

Con la asistencia de más de medio centenar de empresarios y empresarias, Foro Empresa Pontevedra celebró ayer su XXI Desayuno Técnico, patrocinado por el Banco Sabadell, en el que se debatió el mercado labora. Intervinieron Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Jorge Cebreiros Arce, socio director de Info JC, D. José Antonio Menéndez F.-Kelly, Responsable del Área Laboral en ADV Economistas & Abogados S.L. y D. Roberto Vázquez Cid, responsable del Área Laboral en Garrigues.

