Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica

«El objetivo es poner en servicio el hospital en 2026, empezando por la pare de Medicina Nuclear». Es el calendario, aún poco concreto, que maneja el Sergas para activar gradualmente el Gran Montecelo, el futuro hospital único de Pontevedra que se ejecuta desde hace 53 meses (desde el 1 de mayo de 2021) y cuya mudanza progresiva ya es objeto de planificación.

Interior del edificio, con algunas instalaciones y carpintería / FdV

Después de manejarse múltiples fechas para concluir la ejecución, la obra civil aún no ha terminado pero sí esta «muy avanzada», según el balance oficial de la Consellería de Sanidade. Al respecto, este departamento de la Xunta sostiene que esos trabajos «están muy avanzados y su ejecución avanza de forma simultánea con la instalación progresiva del equipamiento, así como con otros aspectos, como las instalaciones y obras de urbanización». Por tanto, la instalación de la maquinaria y equipos ya está en marcha, dentro de la planificación de la mudanza.

Recreación del futuro aparcamiento de pago y al fondo, la cafetería a modo de pérgola / FdV

Al respecto, se puntualiza desde Sanidade que «una vez finalizada la obra de edificación, hace falta abordar un proceso muy complejo para la puesta en marcha del hospital, muchas pequeñas actuaciones que deben ser coordinadas. Se trata de hacer posible la puesta en servicio de muchos equipos concretos y de marcas diferentes que se van contratando, ya que cada una de ellas tiene sus especificidades. Esto será necesario coordinarlo y compaginarlo con las pruebas de los equipos instalados con la obra, como climatización, energía o telecomunicaciones»

Hace justo un año, en septiembre de 2024, se activaba la primera fase del plan de inversiones del Hospital Novo Montecelo (denominación finalmente elegida por la Xunta para este complejo) por 30 millones de euros.

Una de las partidas más importante eran los cinco millones de euros destinados a la adquisición de equipos de ecografía. Los nuevos servicios de radioterapia y medicina nuclear contarán con una consignación de 1,5 millones de euros. La dotación de estos nuevos equipos para el hospital de Pontevedra evitará que los pacientes tengan que desplazarse a Vigo para ser tratados, sobre 500 al año. Entre las partidas reservadas para equipar Montecelo, 1,1 millones se destinarán a la compra de equipos de alta tecnología para realizar estudios de cabeza, colon, tórax, abdomen y musculoesqueléticos, neurológicos o cardiológicos.

El hospital único tendrá 720 camas (120 más que el actual) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras. Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio, mientras que el futuro del viejo Hospital Provincial sigue siendo incierto a día de hoy. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con una población aproximada de 300.000 personas.

Además del propio hospital, la Xunta tiene en marcha dos proyectos complementarios más: una nueva cafetería y un parking de pago de unas 900 plazas, una modalidad de cuotas que ha causado polémica en la ciudad. De hecho, hubo una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía para que el futuro aparcamiento sea gratuito, y hace unos días se celebró una protesta ante el propio complejo.

Aunque Sanidade llegó a apuntar que este año se licitarían las obras del parking, lo cierto es que hasta el momento ni siquiera han comenzado las expropiaciones. Por el momento «se trabaja en la tramitación administrativa de la expropiación con el objetivo de licitar el contrato en los próximos meses», según el Sergas.

El estacionamiento de pago se levantará en buena parte sobre uno de los seis ‘leiraparking’ existentes alrededor del hospital, las parcelas privadas cuyos dueños habilitaron hace años para albergar a muchos de los miles de coches que acuden a diario a esa zona de Mourente. Se trata de un solar de más de 11.000 metros cuadrados situado a un nivel inferior a la propia avenida. En principio, los otros cinco ‘leiraparking’ seguirían operativos.

No obstante, el Sergas precisa de más terrenos. Se estima que serán necesarios alrededor de 30.000 metros cuadrados, en cuya valoración ya se trabaja, sobre la base de las expropiaciones anteriores: la del suelo para el hospital único y la del vial perimetral. Estos dos casos supusieron un desembolso de 4,2 millones de euros. El presupuesto planteado por el Sergas para su estacionamiento es de unos 11 millones de euros y sus 892 plazas serían de pago mediante el siguiente reparto: gratuidad en la primera media hora y a partir de la segunda media hora tendría un coste fijo de 0,90 euros. A partir de la primera hora se propone una tarifa de un euro por hora para los visitantes del hospital. Los empleados del Sergas tendrían una tarifa de 30 euros al mes por usar este parking.

El primero con todos sus quirófanos digitales

Sanidade asegura que el Gran Montecelo «será el primero de Galicia en contar con la totalidad de sus quirófanos digitales, lo que posibilitará su integración completa con los sistemas operativos del Servizo Galego de Salud. Esta mejora permitirá la interconexión de los diferentes equipos generadores de imagen en el quirófano, la transferencia de imagen y sonido fuera del propio quirófano, además de la integración de los datos en los sistemas corporativos del Sergas (como la historia clínica electrónica IANUS)». Se detalla que «cada uno de los 11 quirófanos que conforman el bloque quirúrgico contará con la incorporación de este nuevo sistema, que garantizará la gestión, enrutamiento, distribución, grabación y transmisión de vídeo, audio y datos en tiempo real, y facilitará la integración con los sistemas corporativos del centro». El quirófano híbrido «también estará dotado de un sistema de videoconferencia y streaming específicamente diseñado para llevar a cabo intervenciones de cirugía convencional e intervenciones mínimamente invasivas de alto riesgo guiadas por imagen».

Un calendario condicionado por la acometida eléctrica, recién autorizada

En el proceso de mudanza que tiene en planificación el Sergas se considera imprescindible disponer de suficiente energía eléctrica para alimentar y probar los nuevos equipos. Por ello, el Sergas precisa que «hay que tener en cuenta que la finalización de la obra y puesta en marcha del Hospital está condicionada por la habilitación de la acometida eléctrica, una responsabilidad que actualmente está en manos del Concello de Pontevedra». Añade que «esa acometida es necesaria para poder iniciar las pruebas de los servicios, de forma simultánea con la instalación del equipamiento».Esa obra fue adjudicada por el Concello en enero pasado por unos 125.000 euros a la empresa UDF Distribución Electricidad. Esta firma y el propio Concello solicitaron las autorizaciones necesarias a la Consellería de Industria en marzo, pero esos permisos no se otorgaron hasta hace unas semanas, en julio y agosto de este año.

También habrá una cafetería «a modo de gran ola»

Además de los once millones del parking, se destinan otros cuatro para la cafetería, que se propone ubicar en «una gran pérgola que enfatice el acceso al hospital y dé protección» a ese uso mediante «un elemento a modo de gran ola marcando el acceso». Tendría dos niveles. Uno de ellos estará a la altura de la planta -1 del hospital «que sirve para situar los accesos de personal y suministros, accesible solo para personal de cafetería». Por su parte, En el piso superior se ubicará el acceso de público. Se subraya que «la cafetería dispondrá de un gran salón, una zona privilegiada por su situación y vistas. Se ubican unas terrazas en prolongación y como remate del nuevo eje definido por la pérgola de acceso al hospital». Además, habrá una «escalera y un ascensor que sirve de conexión con el aparcamiento y todo queda cubierto bajo una gran ola de cristal».