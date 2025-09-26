Marín comienza las tareas de limpieza de maleza en los ríos

El Concello de Marín ha iniciado un plan integral de limpieza y conservación de los ríos del municipio que consiste en el triturado de la maleza presente en los laterales y fondos de los cauces, así como en la retirada y traslado al vertedero de los troncos de gran tamaño que no se puedan triturar, además de plásticos y otros objetos que supongan un riesgo para la salud de los ríos.

Las actuaciones se desarrollarán en el río Lameira (desde Ponte Zapal hasta el puente de Coirados, incluido el arroyo que pasa por detrás del colegio Sequelo), río da Grela (desde el puente de Coirados hasta el lavadero da Presa), río da Laxe (desde el Camiño del Peso hasta la parcela ubicada detrás del supermercado Mercadona), río Lapamán (desde la carretera general hasta el camino) y río Castiñeiras, desde el lavadero de Coirados hasta el molino antiguo en A Roza.

El concejal de Medio Rural, Pablo Novas, visitó ayer la zona del Lameira, donde la empresa adjudicataria ya acomete los primeros trabajos, y destacó la importancia de esta actuación «para preservar la salud de nuestros ríos y evitar posibles riesgos ambientales». La inversión que se está realizando en la ejecución de estas labores es de casi 14.000 euros.