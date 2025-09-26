En marcha las obras exteriores del futuro Auditorio de Marín

La mesa de contratación del Concello de Marín ha realizado una propuesta de adjudicación del suministro e instalación de equipamiento técnico y escénico para el Auditorio en favor de la empresa Tecesa Acústica Visual SL, la considerada la mejor oferta de las tres que se presentaron.

«Ahora, estamos en proceso de requerimiento de la documentación correspondiente para proceder a la adjudicación definitiva y poder, lo antes posible, pedir el material necesario». Así lo explicó la alcaldesa, María Ramallo, en una visita a las obras del equipamiento cultural, en la que estuvo acompañada del arquitecto Miguel Porras, y del jefe de Informática del Concello.

«Las obras están avanzando la muy buen ritmo, y la empresa ya trabaja también en la parte exterior, que lleva unos parterres ajardinados que permitirán una mejor integración del edificio con el entorno», según destaca el gobierno local, que añade que en lo que se refiere al equipamiento que se recibirá con esta adjudicación, la alcaldesa explica que «nos permitirán acoger el día de mañana eventos culturales de gran envergadura y, sobre todo, entrar en la Rede de Auditorios de Galicia, que nos asegura la cofinanciación de la Agadic para traer lo mejor de las artes escénicas hechas en nuestra comunidad».

Por otro lado, se sigue ejecutando la obra de suministro eléctrico al propio edificio y la dotación de equipamiento tecnológico para la Oficina de Turismo Virtual, que se ubicará en una zona del vestíbulo del Auditorio.