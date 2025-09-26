Maite Méndez, siempre en el recuerdo

El club de baloncesto Arxil realiza el segundo memorial a Maite Méndez, entrenadora del equipo y «figura emblemática del baloncesto gallego», fallecida en abril de 2024. Para ello, el club ha convocado a «viejas glorias» o antiguas jugadoras del equipo, que configuran el legado de Méndez, para jugar un partido amistoso en su honor. «Vienen muchas jugadoras de fuera de Galicia», varias de ellas son «niñas que crecieron en las gradas» del pabellón, señalan desde el club de baloncesto. Todas ellas se reencontrarán en este día tan especial y significativo para el equipo. El acto se celebra el domingo a las 12.00 horas en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), donde las ex jugadoras se enfrentarán al actual equipo Arxil de liga 2.

La entrada al partido será gratuita y abierta a todos los públicos. Además, desde el club animan a la ciudadanía a asistir a este torneo «para reirnos un poco con las antiguas glorias» y a pasar «una jornada de convivencia» junto al club pontevedrés.

Posteriormente, el club seguirá disfrutando de este día, de una forma más privada, con una comida en la que se reúnen distintos miembros del equipo.

Cabe destacar que este año se pretendía traer a tres equipos referentes, pero un cambio en el formato de la Copa Galicia, imposibilitó la acción. A raíz de ahí, a la «jefa del club» se le ocurrió la idea de que participen las antiguas jugadoras, una iniciativa que rápidamente fue apoyada. De hecho, hasta se diseñaron unas camisetas en las que se rotuló «Tu legado en nosotras. Gracias Maite».

En cuanto a las expectativas de este año, tras «las circunstancias complicadas» del año pasado a las que se sumaron varios factores, desde el club de baloncesto Arxil comentan que arrancan con un equipo renovado, en el que «hay que trabajar», pero que tienen «buenas sensaciones».