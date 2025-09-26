La Liga Nacional de Karate reúne a unos 700 deportistas

El Pabellón Municipal dos Deportes de Pontevedra acoge mañana sábado 27 y el domingo 28 la segunda fase de la Liga Nacional de Karate, en la que participan más de 700 deportistas procedentes de toda España, que compiten en las categorías cadete y sénior.

Mañana se celebra la competición masculina. Por su parte, el domingo será el día de las categorías femeninas.

Los grandes referentes del karate español competirán en las finales de la categoría absoluta, compuesta por los deportistas de más de 18 años, que tendrán lugar el sábado a las 19.00 horas y el domingo a las 14.30 horas.

«Para mí es un orgullo anunciar que este campeonato cuenta con el apoyo de muchas personas y socios implicados», además de «instituciones como la Diputación, la Xunta de Galicia y el Concello, y patrocinadores privados», señala Anabel Gulías, concejala de Deportes, quien señala que «tener más de 700 personas participando en un mes de temporada baja es un hecho interesante».

A la presentación asistieron Anabel Gulías, concejala de Deportes; el presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente; Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación; y Daniel Benavides, jefe del Servicio Provincial de Deportes.