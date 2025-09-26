Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jura de bandera para civiles en Ponte Caldelas

Ponte Caldelas vive mañana sábado una jornada para estrechar lazos con las Fuerzas Armadas con una exhibición de la Brilat y la Guardia Civil en la Alameda y Chan da Barcia de 10.00 a 16.00 horas y una jura de bandera para civiles a las 17.00 horas.

