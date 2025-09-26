Jura de bandera para civiles en Ponte Caldelas
Ponte Caldelas vive mañana sábado una jornada para estrechar lazos con las Fuerzas Armadas con una exhibición de la Brilat y la Guardia Civil en la Alameda y Chan da Barcia de 10.00 a 16.00 horas y una jura de bandera para civiles a las 17.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio