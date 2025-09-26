Jueces de lo Mercantil visitan el Puerto
La Autoridad Portuaria recibió ayer a los asistentes al Encuentro de Juzgados de lo Mercantil, jueces procedentes de toda España que estos días celebran su encuentro anual en Pontevedra. Los magistrados visitaron las instalaciones portuarias acompañados del presidente de la entidad, José Benito Suárez Costa, que actuó de guía en el recorrido por la Terminal Cubierta, de graneles, de fruta, de contenedores o ferroportuaria, entre otras.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Distinguir el alzhéimer: «El tema es si guardas una zapatilla en la nevera»
- Juan Lago, de Vilaboa a sobrevivir en el campo nazi de Mauthausen
- Las exigencias de Costas disparan a 5 millones de euros la reordenación integral de Mollavao
- El PP insta al fiscal a investigar el veto municipal a Israel como delito de odio