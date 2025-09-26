Jueces de lo Mercantil visitan el Puerto

La Autoridad Portuaria recibió ayer a los asistentes al Encuentro de Juzgados de lo Mercantil, jueces procedentes de toda España que estos días celebran su encuentro anual en Pontevedra. Los magistrados visitaron las instalaciones portuarias acompañados del presidente de la entidad, José Benito Suárez Costa, que actuó de guía en el recorrido por la Terminal Cubierta, de graneles, de fruta, de contenedores o ferroportuaria, entre otras.