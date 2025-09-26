Huelga en educación y paro total en el San Clemente de Caldas
La CIG celebró ayer una huelga en Educación que fue unánime en el CEIP San Clemente de Caldas, que protagoniza una larga protesta contra la consellería por la pérdida de una unidad educativa y otros recortes. Se sumó «todo el profesorado para denunciar los recortes que ponen en riesgo la calidad de la educación y que golpean de lleno a nuestro centro». Un docente « quedó en servicios mínimos» para atender a los alumnos. La comunidad educativa de San Clemente del centro asegura que «sigue unida en la defensa de una educación pública digna».
